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Аваков объявил о 12 случаях COVID-19 в Горловке и закрытии КПВВ

13:00
Аваков на заседании Кабмина заявил о закрытии КПВВ на Донбассе - фото 1
Аваков на заседании Кабмина заявил о закрытии КПВВ на Донбассе

В связи с возможными случаями заражений жителей неподконтрольной территории, Украина планирует закрыть все КПВВ на Донбассе. А инициатором таких мер выступил претендующий на роль спасителя страны министр внутренних дел Арсен Аваков.

Так, сегодня на фоне разгоняемой паники "временный" глава МВД сначала объявил об аресте полутора тонн медицинских масок, которые дельцы собирались отправить в ОАЭ и Италию.

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"Один груз — два случая. Вопреки решению правительства, которым это запрещено. Сейчас маски конфискованы, уголовное производство имеет дело. Я считаю, что эти маски будут работать на украинцев", - заявил Аваков.

И, конечно же, сохранение в нашей стране сотен тысяч масок - дело благородное, но ранее эти средства защиты вывозили из Украины десятками тысяч тонн, причем, поговаривают, и стараниями некоторых "Слуг народа", которые решили нажиться на повышенных ценах и перепродавали маски в Китай.

Кроме того, сегодня во время первого закрытого заседания Кабмина при участии Владимира Зеленского министр объявил о 12 случаях заражения COVID-19 в оккупированной Горловке, из-за чего будет принято решение о закрытии КПВВ на Донбассе. Откуда у Киева информация о распространении болезни в "ДНР", неизвестно.

- Если гражданин Украины живет в Горловке, на неподконтрольной нам территории, имеет там место регистрации, он не может быть пропущен на неоккупированную территорию, пока действует карантин, - подчеркнул глава МВД.

Напомним, власти или систематически пытаются скрыть информацию о зараженных коронавирусом, или вообще не владеют реальными данными, поскольку не проводят достаточного количества тестов. На как минимум 40-50 тысяч человек, которые за последний месяц обратились к врачам с жалобами на характерные для коронавируса и простуды симптомы, было проведено всего 40 тестов. Причем все они якобы оказались отрицательными. Проверяли же медики тех людей, которые контактировали с единственным зараженным пациентом. Таким образом, можно прийти к простому выводу: нынешнее руководство минздрава отрицает факт возможности передачи болезни в обществе, а именно путем распространения от социальных контактов и были заражены около 90% пораженных COVID-19 людей в Италии, Южной Корее, Иране, Франции и других странах. Остальные 10% от официально зафиксированных случаев можно списать на приехавших в страну заболевших.

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Арсен Аваков Кабмин Пандемия коронавируса болезнь ДНР война на Донбассе терроризм Новости Украина
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