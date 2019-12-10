Украина "вмешивалась" в американские выборы? ФБР дало ответ

Украина "вмешивалась" в американские выборы? ФБР дало ответ

Глава ФБР Кристофер Рэй рассказал об "украинском следе" в выборах американского президента в 2016 г.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на "ABC News".

"У нас нет информации, которая указывает на то, что Украина вмешалась в президентские выборы 2016 года... Относительно самих выборов, мы считаем, что Россия представляет наибольшую угрозу", - заявил директор бюро и добавил, что главной угрозой для предстоящих выборов американского президента является Россия.

Кристофер Рэй

Отметим, что ранее об "украинском следе" в американских выборах заявлял госсекретарь США Майк Помпео. По его мнению, этот вопрос должен быть тщательно расследован правоохранительными органами.

Майк Помпео

А на данный момент главной повесткой политикума в США остается импичмент Дональда Трампа. 31 октября нижняя палата Конгресса приняла резолюцию о начале данной процедуры. Больше об этом читайте здесь.