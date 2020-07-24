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Украина со второй попытки продала евробондов на 2 миллиарда долларов

08:00
Бюджет Украины получит 1,25 миллиарда от выгодной сделки - фото 1
Бюджет Украины получит 1,25 миллиарда от выгодной сделки

Вечером в четверг, 23 июля, министерству финансов удалось успешно реализовать еврооблигации, сделка по которым должна была состояться еще во второй день месяца.

Первую попытку продать евробонды отменили из-за отставки Якова Смолия с поста главы Нацбанка, поскольку инвесторы в день наступления кризиса явно не хотели бы инвестировать в гарантированные Украиной бумаги.

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Во второй раз от продажи евробондов удалось привлечь и большее количество средств, и пообещать их владельцам немного меньший процент.

Как заявили в минфине, сделка по размещению еврооблигаций с обязанностью их погашения в 2033 году позволит положить в казну два миллиарда долларов.

- Выкуп ценных бумаг через 12 лет состоится под 7,25%, - подчеркнули в ведомстве. - В предыдущих планах было привлечение средств под 7,3%. Кроме того, за счет полученных денег мы сможем выкупить евробондов со сроками размещения в 2021 и 2022 годах на 750 миллионов долларов. Инвесторы также смогут обменять их на новые 12-летние бумаги.

По словам главы минфина Сергея Марченко, непосредственно в бюджет поступят 1 миллиард 250 долларов США, а деньги пойдут на покрытие дефицита, который в этом году, согласно перераспределенному "Слугами народа" плану, и без того составит критическую и рекордную в истории отметку в 298,4 миллиарда гривен.

Напомним, Яков Смолий объявил о своей отставке из-за политического давления, которое на него оказывали на Банковой, 1 июля, после диалога с Владимиром Зеленским. Более того, отсутствие политического давления на НБУ и его независимость была основным условием для сотрудничества Украины с МВФ. Из-за политических "качель" Украина не смогла продать евробонды вовремя, но после назначения нового главы Нацбанка и переговоров с кредиторами давление было частично возвращено.

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