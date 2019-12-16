Украина пустит поезда в "ЛДНР". Возможность есть - Пристайко

Украина пустит поезда в "ЛДНР". Возможность есть - Пристайко

Глава МИД Украины Вадим Пристайко допустил возможность возобновления пассажирского сообщения с ОРДЛО.

Об этом дипломат рассказал в интервью УНИАН.

"Я не исключаю ни пассажирского, ни грузового сообщения. У нас очень много работы, которую нужно сделать, чтобы восстановить это сообщение. Безусловно, если есть инфраструктура, здесь не сложно посчитать, где есть автомобильные дороги, где есть железнодорожные пути, и где вообще возможен переход людей. Но не только. Есть определенные участки, которые не связаны непосредственно с переходами", - заявил Пристайко и подчеркнул, что Украина планирует открыть КПВВ в Золотом.

"У нас уже есть положительный опыт, например, Чонгара. Там действительно сделана большая работа, КПВВ создан по высоким стандартам. Мы можем умножать этот опыт, открывая новые и новые пункты пропуска", - сказал политик.

Отметим, что вопрос о сообщении между Украиной и оккупированными территориями поднимался уже не раз. Не так давно прошел слух об организации легальных рейсов в сторону Крыма, однако министр инфраструктуры Владислав Криклий это отрицает.

Такой же вопрос возникал и в связи с возобновлением авиаперелетов в Россию. Что же ответила Команда Зе?