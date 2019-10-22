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Украина просит ЕС придумать новый формат отношений с Киевом, Кишеневом и Тбилиси

13:20
Дмитрий Кулеба хочет новых форматов - фото 1
Дмитрий Кулеба хочет новых форматов

Во вторник, 22 октября, вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил о том, что Европейский союз должен принять решение об отдельном формате отношений с государствами, подписавшими ассоциации.

Выступая во время консультаций по Восточному партнерству в Киеве, Кулеба рассказал о том, что Украина нуждается в реформе, а финальная цель сближения Украины и ЕС не достигнута.

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- Надо определить, какова амбиция партнерства? Украина не воспримет Восточное партнерство просто как структурирование наших отношений с ЕС. Для нас это - инструмент для дальнейшего сближения, - заявил представитель Зе команды. - Должен быть выделен отдельный формат отношений с Украиной, Молдовой и Грузией - государствами, подписавшими Соглашения об ассоциации с ЕС и имеют амбиции дальнейшего сближения с Евросоюзом.

Как утверждает Кулеба, это не приведет к разделению партнерства в общем, а просто будет означать признание отличий между Украиной, Грузией и Молдовой с Арменией, Азербайджаном и Беларусью.

Киеву же, по видению представителя министерства иностранных дел, нужна новая стратегия отношений с Евросоюзом, то сделает Восточное партнерство сфокусированным на интеграции Украины в европейское пространство.

Если это случится, наша страна может получить так называемый "промышленный безвиз", что приведет к открытию европейского рынка для продукции множества предприятий.

 

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