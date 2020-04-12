Украина продолжает проваливать борьбу с пандемией коронавируса

В Украине 2777 заболевших китайским коронавирусом

Не смотря на постоянные заявления о переходе к тестированию всех больных пневмонией, рассказах о дополнительно сертифицированных лабораториях и якобы массовых анализах среди тех, у кого есть симптомы коронавируса, количество больных с официальным диагнозом не увеличивается больше чем на 300.

Свидетельствует это о том, что чиновники или ограничили проведение тестов, или банально сделали так, чтобы анализы расшифровывались лишь в одной лаборатории. Которая как раз и может проводить ровно столько исследований, сколько заявляют больных в МОЗ.

По состоянию на воскресенье, 12 апреля, в Украине официально зафиксировали 2777 случаев заражения китайским коронавирусом. За сутки к этой цифре приплюсовалось 266 инфицированных. Именно это и говорит в пользу теории о провале тестирования, поскольку во всех странах мира после перехода лабораторий на усиленный режим наблюдалось взрывное увеличение количества поставленных диагнозов.

У нас же в стране впервые с начала вспышки заболевания количествео выздоровевших превысило цифру умерших. 83 человека скончались, а 89 вышли из больниц здоровыми. Впрочем, эта статистика чрезвычайно не точная. Поскольку сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.