В Нацполиции рассказали о комендантском часе в Украине

В Нацполиции рассказали о комендантском часе в Украине

Национальная полиция разъяснила рекомендации спецкомиссий об ограничении свободы передвижения граждан Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

"В ряде регионов местные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение о временном запрете гражданам выходить из дома (с 13 часов 11 апреля по 06 часов утра 13 апреля). Впрочем, это решение комиссии носит исключительно рекомендательный характер, ведь комендантский час возможен лишь при условии введения правового режима чрезвычайного положения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее администрации Волынской, Закарпатской и Черновицкой области ввели режим максимального ограничения передвижения людей. Киевская облкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС рекомендовала жителям региона ограничить свое пребывание на улице.