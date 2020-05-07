Украина пригласит переселенцев на следующее заседание ТКГ – Ермак

Украина пригласит переселенцев на следующее заседание ТКГ – Ермак

На следующие заседания Трехсторонней контактной группы в Минске будут присутствовать украинские переселенцы.

Об этом заявил глава ОПУ Андрей Ермак.

"Со следующего заседания Украина представит с нашей стороны людей, которые являются представителями (оккупированных – прим. ред.) территорий. Это граждане Украины. Это очень важно, так как очень многие люди, проживающие на территории "Л/ДНР", получили российские паспорта. Мы будем привлекать перемещенных лиц, которые вынужденно сегодня проживают не на оккупированных территориях, но имеют там (в ОРДЛО – прим. ред.) прописку и были вынуждены уехать – но это граждане Украины, жители Донбасса", - заявил политик.

Как уточнил Андрей Ермак, этот шаг будет знаменовать собой конец монополии боевиков на заседании ТКГ.

"В качестве приглашенных мы будем приглашать этих людей на последующие заседания трехсторонней контактной группы. Потому что монополия, которая существовала 6 лет, когда там сидели только представители "ЛНР" и "ДНР"... Сегодня разгоняется "зрада", но при этом 6 лет все закрывали глаза и сидели с ними за одним столом", - добавил глава ОПУ.

Напомним, Ермак снова заговорил о выборах в "ДНР" и "ЛНР" даже при российских военных.