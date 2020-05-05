Ермак снова заговорил о выборах в "ДНР" и "ЛНР" даже при российских военных

Ермак грезит выборами в ОРДиЛО

Глава Офиса президента Андрей Ермак, которого уже неоднократно уличали в попытке следовать непонятной и не совсем проукраинской политике, реализуя скорее планы Кремля, в очередной раз заявил о намерениях провести местные выборы на оккупированной территории едва ли не при любых раскладах.

Выступая на онлайн-дискуссии "Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинской Белого дома", организованной Atlantic Council соратник Зеленского заявил, что дату выборов на оккупированных территорий до сих пор никто не менял. И делать это не собирается.

"Я верю, что нам удастся провести местные выборы, в том числе на сегодня неподконтрольных территориях и в целом по всей территории нашей страны. И эти выборы по украинскому законодательству, основываясь на всех принципах Копенгагенской конвенции, будут мощным путем прекращения войны в Донбассе", - заявил Ермак.

Почему на Банковой так торопятся проводить местные выборы на территории, которая до сих пор оказывается оккупированной, неизвестно. Тем не менее, уже сегодня президент Зеленский ввел в состав Трехсторонней контактной группы так называемую "группу Ермака" - целый ряд членов правительства. А это значит, что в Минск будут ездить не только "пенсионеры украинской политики", но и действующие чиновники, которые уполномочены принимать серьезные решения.

Поможет ли это воплотить неадекватное решение о проведении выборов в "ДНР" и "ЛНР" еще не ясно. Но, определенно, участие жителей ныне захваченных русскими территорий в голосовании уже в ноябре нельзя назвать хорошей затеей. Поскольку, во-первых, для подготовки процесса нужно приступать уже сейчас. Во-вторых, войска страны-террориста по-прежнему не собираются уходить с наших территорий. А, самое главное, до тех пор, пока на Донбассе действует российская пропаганда, допускать запуск процесса выборов вообще невозможно. Особенно в условиях, когда на участки пойдут коллаборанты, не лишенные гражданских прав, и желающие уничтожения Украины.

Напомним, 11 марта в ТКГ было зафиксировано соглашение о создании некоего органа, который подразумевает субъектность оккупированных территорий, а не причастность их к Украине. РФ же в нем наделена статусом гаранта наблюдателя наравне с ОБСЕ, Францией и Россией.

Окончатально же решение группы о создании Консультативного совета должно было быть подписано 25 марта, но капитуляцию приостановила пандемия коронавируса.