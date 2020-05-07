"Уволить Ермака": Зеленский ответил на петицию

Уволить Ермака?: Зеленский ответил на петицию

В среду, 6 мая, президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием уволить главу ОПУ Андрея Ермака.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на Офис президента.

"Глава Офиса Президента Украины назначается на должность на срок полномочий Президента Украины и освобождается от должности Президентом Украины... Относительно высказываний по А. Ермака и других лиц необходимо отметить, что Государственным бюро расследований и Службой безопасности Украины осуществляется досудебное расследование с целью проверки имеющихся в СМИ фактов (о давлении на депутатов – прим. ред.). О результатах досудебного расследования будет проинформировано общество через средства массовой информации", - говорится в сообщении.

Что было раньше?

1 апреля 2020 г. на сайте президента Украины появилась петиция с требованием уволить главу ОПУ Андрея Ермака. Автор прошения обвинил политика в госизмене, коррупции и давлении на народных депутатов. В начале мая документ набрал 25 тыс подписей, необходимых для рассмотрения главой государства.

Напомним, НАПК проверит Ермака на коррупцию.