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"Уволить Ермака": Зеленский ответил на петицию

08:40
Уволить Ермака?: Зеленский ответил на петицию - фото 1
Уволить Ермака?: Зеленский ответил на петицию

В среду, 6 мая, президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием уволить главу ОПУ Андрея Ермака.

СБУ обязали начать следствие против Ермака

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на Офис президента.

"Глава Офиса Президента Украины назначается на должность на срок полномочий Президента Украины и освобождается от должности Президентом Украины... Относительно высказываний по А. Ермака и других лиц необходимо отметить, что Государственным бюро расследований и Службой безопасности Украины осуществляется досудебное расследование с целью проверки имеющихся в СМИ фактов (о давлении на депутатов – прим. ред.). О результатах досудебного расследования будет проинформировано общество через средства массовой информации", - говорится в сообщении.

'Уволить Ермака': Зеленский ответил на петицию - фото 199711

Что было раньше?

1 апреля 2020 г. на сайте президента Украины появилась петиция с требованием уволить главу ОПУ Андрея Ермака. Автор прошения обвинил политика в госизмене, коррупции и давлении на народных депутатов. В начале мая документ набрал 25 тыс подписей, необходимых для рассмотрения главой государства.

Напомним, НАПК проверит Ермака на коррупцию.

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Новости Украина Андрей Ермак Офис Президента Владимир Зеленский петиция
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