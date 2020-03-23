Россия открыла границу для ОРДЛО

Россия открыла границу для ОРДЛО

Россия решила открыть свои границы для оккупационных зон Донбасса.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства РФ.

"В связи с экономической и транспортной блокадой Украиной отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, руководствуясь принципами гуманности, положения (об ограничении въезда в РФ - прим. ред. ) не применять в отношении граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", - говорится в документе.

Отметим, что на данный момент в России зафиксированы 438 случаев заражения коронавирусом, однако эта цифра может быть гораздо выше. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, правительство РФ не спешит вводить широкомасштабные карантинные меры в стране.

Подобное попустительство может быть продиктовано политическими соображениями, а именно: нежеланием признавать потерю контроля ("сеять панику") и срывать запланированные массовые мероприятия (голосование за поправки в Конституцию РФ, парад 9 Мая - прим. ред.).

Напомним, боевики "ДНР" закрыли КПВВ. Но не для всех.