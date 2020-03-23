Россия открыла границу для ОРДЛО
Россия решила открыть свои границы для оккупационных зон Донбасса.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства РФ.
"В связи с экономической и транспортной блокадой Украиной отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, руководствуясь принципами гуманности, положения (об ограничении въезда в РФ - прим. ред. ) не применять в отношении граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", - говорится в документе.
Отметим, что на данный момент в России зафиксированы 438 случаев заражения коронавирусом, однако эта цифра может быть гораздо выше. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, правительство РФ не спешит вводить широкомасштабные карантинные меры в стране.
Подобное попустительство может быть продиктовано политическими соображениями, а именно: нежеланием признавать потерю контроля ("сеять панику") и срывать запланированные массовые мероприятия (голосование за поправки в Конституцию РФ, парад 9 Мая - прим. ред.).
Напомним, боевики "ДНР" закрыли КПВВ. Но не для всех.