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Россия открыла границу для ОРДЛО

17:30
Россия открыла границу для ОРДЛО - фото 1
Россия открыла границу для ОРДЛО

Россия решила открыть свои границы для оккупационных зон Донбасса.

Оккупанты Крыма закрыли границу с Украиной: Что известно?

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства РФ.

"В связи с экономической и транспортной блокадой Украиной отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, руководствуясь принципами гуманности, положения (об ограничении въезда в РФ - прим. ред. ) не применять в отношении граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", - говорится в документе.

Отметим, что на данный момент в России зафиксированы 438 случаев заражения коронавирусом, однако эта цифра может быть гораздо выше. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, правительство РФ не спешит вводить широкомасштабные карантинные меры в стране.

Подобное попустительство может быть продиктовано политическими соображениями, а именно: нежеланием признавать потерю контроля ("сеять панику") и срывать запланированные массовые мероприятия (голосование за поправки в Конституцию РФ, парад 9 Мая - прим. ред.).

Напомним, боевики "ДНР" закрыли КПВВ. Но не для всех.

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