Украина откроет международное авиасообщение с конца мая

Wizz Аir отправляется в полет

На фоне слухов про запрет украинцам покидать страну сразу три международных авиакомпании заявляют от обратном.

Крупный лоукостер - компания Wizz Аir - открыла бронирование билетов на рейсы из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова с 23 мая 2020 года.

Также желают возобновить перевозки в диапазоне конец мая - начало июня Czech Airlines и Lufthansa.

Чешская авиакомпания Czech Airlines планирует возобновить рейсы из Украины 24 мая. Самолеты будут летать из Киева и Одессы в Прагу.

"Уже с 24.05.2020: Киев - 7 рейсов в неделю, уже с 25.05.2020 Одесса - 3 рейса в неделю", - сообщает Czech Airlines. Венгерская авиакомпания Wizz Аir открыла бронирование билетов на рейсы из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова с 23 мая. Большинство рейсов будут осуществляться с июня.

Немецкая авиакомпания Lufthansa частично восстанавливает перевозки из Украины с 1 июня. Пока можно забронировать рейсы из Киева в Берлин.

Напомним, Украина закрылась от мира из-за пандемии коронавируса. Поскольку многие украинцы работают заграницей - для них, как и для стран, где они трудились, возникли значительные проблемы.