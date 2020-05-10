Только с разрешения МИД: Кабмин запретил выезд украинцев за границу, нарушив Конституцию

Шмыгаль и Зеленский заигрались в запреты

Пока власти продолжают делать вид, что не нарушают конституционные права граждан, западные партнеры Украины высказывают свое возмущение идиотской позицией правительства. Под предлогом получения гарантий для заробитчан официальный Киев фактически ввел монополию на перемещение людей за границу.

С таким заявлением сегодня выступило посольство Великобритании в Украине, на официальной странице которого в Facebook разместили соответствующий пост.

По словам британских дипломатов, в МИД Украины сообщили партнерам о запрете выезда для всех украинцев без отдельного разрешения внешнеполитического ведомства.

"Украинская власть проинформировала нас, что только граждане Украины с постоянным местом жительства в других государствах смогут покинуть территорию Украины, - заявили британцы. - Те украинцы, у которых есть соответствующие документы, должны получить разрешение для выезда от МИД. Мы готовы содействовать в получении такого разрешения, если получим данные о запланированной поездке не позднее чем за 72 часа до запланированного вылета чартерного рейса или пересечения наземной границ. При этом мы не можем способствовать выезду людей, у которых нет вида на жительство. Это делает невозможным выезд сезонных рабочих в Великобританию".

Эпичным выглядит и то, что публично Кабмин вообще не сообщал о каких-либо изменениях в правилах для выезда из страны, а вводить подобные ограничения никто из власть имущих не имеет никакого права. Фактически в данный момент украинское правительство нарушает и права человека на передвижение, и собственную Конституцию. Взамен же не получает абсолютно ничего, кроме осуждения со стороны западных партнеров, у которых ломаются целые сферы экономики из-за блокировки заробитчан, а также кроме злости своих же сограждан, которых сам же Зеленский и призывал вернуться в страну.

Кроме того, многие государства ранее жаловались и на то, что пограничники отказываются пропускать через границу даже людей с видом на жительство. Мол, их не было в согласованных для выезда МИД списках.