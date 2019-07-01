Украина выходит из ПАСЕ? В Раде вынесли вердикт

Украина выходит из ПАСЕ? В Раде вынесли вердикт

Комитет по иностранным делам ВРУ рекомендует Украине уйти из ПАСЕ.

Об этом заявил председатель делегации в организации Владимир Арьев.

"Мы предлагаем прекратить работу украинской делегации в ПАСЕ до выводов Венецианской комиссии и рекомендовать не возобновлять работу до выполнения самых принципиальных моментов, которые были во всех резолюциях, принятых ПАСЕ за последние пять лет", - отметил политик.

Отметим, что ранеен всю вину за провал он возложил на президента Владимира Зеленского.

"В 2014 выгнали, в 2015 выгнали вдруг, в 2016 приняли несколько резолюций, где было жесткое условие возвращения РФ только после серьезных шагов со стороны России, в 2017 выгнали пророссийского президента ПАСЕ, в 2018 сорвали репорт о возвращении РФ, который был принят теперь. Между тем многие другие документы по поводу заложников, моряков, крымских татар, аннексии Крыма. И сотни встреч, переговоров и договоренностей", - заявил он.

Владимир Арьев

Сам же президент себя виновным не считает.

"Я был в Брюсселе, я был в Париже, я был в Берлине. Ежедневно, кроме встреч с фрау Меркель и президентом Макроном, у меня было по семь встреч. На каждой встрече я поднимал этот вопрос по поводу возвращения России в ПАСЕ, и поверьте мне, каждый из этих людей говорил мне: Владимир, поймите, ПАСЕ - это площадка для переговоров, такая ситуация... То есть это решение было уже давно", - заявил Зеленский.

Примерно то же самое заявил и глава МИД Павел Климкин.

"Оно назревало (решение ПАСЕ - прим. ред) и было бы принято при любом развитии политической ситуации в Украине. Дело не в распределении ответственности, которую я, кстати, с себя тоже не снимаю. Это все не о Порошенко, Зеленском или ком-то другом. Это наша общая проблема. Хорошо бы это совместно осознать", - отметил дипломат.

Заседание ПАСЕ

Своя точка зрения сложилась и у экс-гаранта Петра Порошенко.

«Сегодня, когда санкции сняты, а Россию запустили в ПАСЕ - есть большой риск, что Украина останется один на один в противостоянии с Российской Федерацией, со страной-агрессором. Что Украина потеряет поддержку стран-членов Совета Европы, а дальше может быть "эффект домино", и поэтому я советую всем очень серьезно к этому относиться", - заявил экс-гарант.

И тут же добавил следующее:

"Это - первый шаг, когда вопрос Украины решается за спиной Украины. Легкомысленно относиться к этому нельзя. Это красная линия, которую Украина не должна позволять переходить".

От себя отметим, что со стороны Порошенко не прозвучало никакой явной критики президента Владимира Зеленского.

Напомним, Зеленский мощно обратился к Путину.