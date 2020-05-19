Украина начала переговоры с другими странами о возобновлении авиаперевозок

Украина уже хочет восстанавливать авиасообщение

Чиновники из министерства иностранных дел, начали со своей стороны тормошить иностранных коллег для того, чтобы побыстрее открыть границы. На такой шаг дипломаты пошли для того, чтобы не ждать, пока в других государствах по-настоящему объявят о победе над коронавирусом.

Судя по всему, представители внешнеполитического ведомства начали действовать, словно Украина коронавирус победила раз и навсегда.

"В правительстве по предложению МИД начали работу над открытием авиасообщения из Украины за рубеж. Мы инициировали решение об открытии авиадвижения, в том числе со странами ЕС с учетом решений другой страны о снятии ограничений, - отметили работники МИД. - Смысл возобновлять авиарейсы есть тогда, когда граждане могут въехать в соответствующее государства и иметь возможность вернуться в Украину регулярными авиарейсами".

При этом, выбирая те или иные страны для переговоров о возможности полетов, в министерстве обещают исходить из эпидемической ситуации внутри другого государства.

Фактически это значит, что авиасообщение можно будет восстановить только с теми государствами, которые сами восстановят регулярные полеты. И с теми, кто не потребует от украинцев наличия каких-либо бредовых гарантий от правительства, как это сделали у Шмыгаля для блокировки найма заробитчан.

Напомним, запрет на въезд в страны Шенгенской зоны для Украины действует до 15 июня. Отменят ли его после этой даты, неизвестно. Впрочем, поскольку другие власти могут руководствоваться официально поданными нашими чиновниками данными о количестве заболевших, занавес с высокой долей вероятности будет снят.