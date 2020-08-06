Украина готовится оказать помощь Ливану

Украина собирается помочь Ливану преодолеть последствия взрыва

В Министерстве иностранных дел Украины заявили о подготовке гуманитарно-спасательной миссии в Бейрут, где взрывом накрыло едва ли не половину города.

Об этом сегодня заявил глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба, отметив, что от Ливана уже получен официальный запрос о помощи.

- Мы получили перечень того, что нужной Бейруту. Сейчас МИД координирует этот вопрос внутри украинской власти с целью оказания помощи нашим партнерам... Украина поможет, чем сможет, - подчеркнул министр.

Напомним, вечером во вторник на складах в порту столицы Ливана прогремел мощнейший взрыв, который унес жизни 135 человек и привел к травмам 4 с лишним тысяч.

Сила взрывной волны была такой сильной, что ее было слышно в 250 километрах от эпицентра - на Кипре. Близлежащие здания просто сложились, а машины в радиусе нескольких километров переворачивало и раскурочивало. Около 300 тысяч жителей Бейрута остались без крыши над головой.

Причиной ЧП оказалось возгорание пиротехники на складе, где хранилась арестованная у русских аммичная селитра. Как оказалось, местные власти халатно отнеслись к тысячам тонн опасного груза и знатно накосячили с загрузкой склада еще и пиротехникой. В ходе ремонта дверей склада возникло возгорание, которое привело сначала к локальному пожару петард и фейерверков, а затем - к одному из самых мощных неядерных взрывов за всю историю человечества.

В Ливане объявлен траур, в самом городе на две недели ввели режим чрезвычайного положения. Столица Ливана перешла под контроль военных.