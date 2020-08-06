Владимир Зеленский Захват банка в Киеве Взрыв в Бейруте Карантин в Украине Беларусь война на Донбассе Досье

Украина готовится оказать помощь Ливану

14:00
Украина собирается помочь Ливану преодолеть последствия взрыва - фото 1
Украина собирается помочь Ливану преодолеть последствия взрыва

В Министерстве иностранных дел Украины заявили о подготовке гуманитарно-спасательной миссии в Бейрут, где взрывом накрыло едва ли не половину города.

Об этом сегодня заявил глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба, отметив, что от Ливана уже получен официальный запрос о помощи.

Взрыв в Бейруте: МИД рассказал о пострадавших украинцах

- Мы получили перечень того, что нужной Бейруту. Сейчас МИД координирует этот вопрос внутри украинской власти с целью оказания помощи нашим партнерам... Украина поможет, чем сможет, - подчеркнул министр.

Напомним, вечером во вторник на складах в порту столицы Ливана прогремел мощнейший взрыв, который унес жизни 135 человек и привел к травмам 4 с лишним тысяч.

Сила взрывной волны была такой сильной, что ее было слышно в 250 километрах от эпицентра - на Кипре. Близлежащие здания просто сложились, а машины в радиусе нескольких километров переворачивало и раскурочивало. Около 300 тысяч жителей Бейрута остались без крыши над головой.

Причиной ЧП оказалось возгорание пиротехники на складе, где хранилась арестованная у русских аммичная селитра. Как оказалось, местные власти халатно отнеслись к тысячам тонн опасного груза и знатно накосячили с загрузкой склада еще и пиротехникой. В ходе ремонта дверей склада возникло возгорание, которое привело сначала к локальному пожару петард и фейерверков, а затем - к одному из самых мощных неядерных взрывов за всю историю человечества.

В Ливане объявлен траур, в самом городе на две недели ввели режим чрезвычайного положения. Столица Ливана перешла под контроль военных.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Взрыв в Бейруте МИД Украины Дмитрий Кулеба Новости
Без Табу
Другое на тему
Зеленский считает перемирие действующим, а Фокина и Кравчука - эффективными - фото 1
Зеленский объявил о присоединении Фокина к ТКГ
13:20
Венедиктова и ее приближенные пытались слить дело ОАСК - фото 1
В ОГП пытались сорвать спецоперацию НАБУ по разоблачению судей ОАСК (ВИДЕО)
12:40
Лукашенко хочет приезда в Беларусь Ирины Венедиктовой - фото 1
Для разбирательств с боевиками: Лукашенко вызвал в Беларусь генпрокуроров Украины и России
12:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Бумажный дом - спешите видеть - фото 1
Бумажный дом: Как испанский сериал покорил весь мир
31 июля, 21:30
Канадські будні - фото 1
Далека близька країна. Що ми знаємо про Канаду
01 июля, 17:30
Гей, брати, до світлої мети (с) - фото 1
На чужій землі: Анексія Закарпаття як типовий приклад політики Кремля
29 июня, 12:50