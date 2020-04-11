Украина готовит новый отвод войск на Донбассе – Зеленский

Украина готовит новый отвод войск на Донбассе – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке новых участков отвода войск на Донбассе.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на ОПУ.

"Рад, что разведение сил помогло уменьшить обстрелы. Мы видим результат. Военные видят результат. Мы работаем над тем, чтобы согласовать новые участки и чтобы на земле Донбасса воцарился мир", - сказал глава государства, посетив зону ООС.

Но есть одно "но"

Несмотря на оптимистические заявления президента, российские боевики продолжают нарушать все возможные договоренности. Однако это обстоятельство не поумерило "примирительный" пыл Владимира Зеленского. Как и ранее, он продолжает настаивать на соблюдении Украиной Минских соглашений.

Напомним, 29 октября 2019 г., согласно ранее подписанной формуле Штайнмайера, ВСУ отступили с позиций в районе Золотое. 9 ноября начался отвод войск у Петровское Луганской области. Несмотря на действия украинской стороны, оккупанты продолжили обстрелы позиций нашей армии.