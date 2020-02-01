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Украина готова открыть КПВВ "Золотое" - заявление

10:19
Украина готова открыть КПВВ "Золотое" - фото 1
Украина готова открыть КПВВ "Золотое"

Украина готова открыть КПВВ в поселке Золотое Луганской области.

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Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер.

"Украина готова к открытию КПВВ "Золотое", как это предусмотрено договоренностями лидеров стран Нормандской четверки в Париже, его полноценная работа облегчит пересечение линии соприкосновения для всех жителей Луганской области. Мы также продолжаем работать над дальнейшим совершенствованием инфраструктуры пунктов пропуска", - заявила Олифер и подчеркнула необходимость возобновления железнодорожного сообщения с частью Луганской области.

Украина готова открыть КПВВ 'Золотое' - заявление - фото 195201

"Поручено принять меры по дальнейшему развитию проекта по строительству железнодорожной линии, которая соединит подконтрольную Украины часть Луганской области с сетью украинской железной дороги. Создание этой линии сообщения сделает серьезный вклад в экономическое развитие Луганщины, в котором нуждается, прежде всего, малый и средний бизнес, в том числе, аграрии региона, которые создают рабочие места и платят налоги в государственный бюджет Украины", - отметила представитель Леонида Кучмы.

Напомним, осенью 2019 г. Украина провела отвод войск в районе Золотого и Петровского. Однако несмотря на действия ВСУ, российские боевики продолжили обстрелы позиций нашей армии. С начала 2020 г. сообщения о гибели украинских воинов поступают почти каждый день.

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