Украина готова открыть КПВВ "Золотое" - заявление

Украина готова открыть КПВВ "Золотое"

Украина готова открыть КПВВ в поселке Золотое Луганской области.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер.

"Украина готова к открытию КПВВ "Золотое", как это предусмотрено договоренностями лидеров стран Нормандской четверки в Париже, его полноценная работа облегчит пересечение линии соприкосновения для всех жителей Луганской области. Мы также продолжаем работать над дальнейшим совершенствованием инфраструктуры пунктов пропуска", - заявила Олифер и подчеркнула необходимость возобновления железнодорожного сообщения с частью Луганской области.

"Поручено принять меры по дальнейшему развитию проекта по строительству железнодорожной линии, которая соединит подконтрольную Украины часть Луганской области с сетью украинской железной дороги. Создание этой линии сообщения сделает серьезный вклад в экономическое развитие Луганщины, в котором нуждается, прежде всего, малый и средний бизнес, в том числе, аграрии региона, которые создают рабочие места и платят налоги в государственный бюджет Украины", - отметила представитель Леонида Кучмы.

Напомним, осенью 2019 г. Украина провела отвод войск в районе Золотого и Петровского. Однако несмотря на действия ВСУ, российские боевики продолжили обстрелы позиций нашей армии. С начала 2020 г. сообщения о гибели украинских воинов поступают почти каждый день.