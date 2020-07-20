Украина готова ко второй волне эпидемии COVID-19 – Зеленский

Украина готова ко второй волне эпидемии COVID-19 – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности Украины ко второй волне коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"Ситуация сейчас такова, что мы должны постоянно быть начеку, но не надо преувеличивать реакцию. Сегодня нет критических вспышек или каких-то "красных точек", связанных с распространением коронавирусной инфекции в стране. Количественный порог тех, кто выздоровел превысил 50 процентов. Мы готовы ко второй волне, но надеемся, что она нас минует", - заявил глава государства.

Напомним, что…

По состоянию на 20 мая в Украине зарегистрировано 59 493 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 1 498 летальных, 31 439 пациентов выздоровели.

Как видно из цифр эпидемиологическая ситуация в стране пока что далека от идеала, поэтому в конце июля правительство планирует продлить карантин.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский выступает против длительных карантинных норм, направленных на борьбу с COVID-19.