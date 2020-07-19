Владимир Зеленский Карантин в Украине война на Донбассе Досье

Последствия расслабления: в курортном селе - вспышка коронавируса

19 июля, 19:00
Украинские курорты - рассадник коронавируса - фото 1
Украинские курорты - рассадник коронавируса

В воскресенье, 19 июля, медики официально подтвердили вспышку COVID-19 в селе Рыбаковка Коблевской объединенно-территориальной общины Николаевской области. Эпицентром распространения коронавируса оказалось одно из кафе, где никто не придерживался никаких ограничений.

Как заявила главный врач Николаевской областной инфекционки Светлана Федорова, в данный момент в медицинском учреждении находятся четыре больных COVID-19. Одного из них накануне перевели в реанимацию.

С августа украинцам могут запретить полеты в Турцию на отдых

- В Рыбаковке много положительных тестов и много контактных лиц. Об этом знают в Лабораторном центре, знает вице-губернатор региона Александр Трайтли, но закрывать село нужно было еще четыре дня назад. Туда лучше не ездить и не общаться с теми, кто там был, - подчеркнула Федорова.

Более того, судя по информации из официальных источников, закрывать все развлекательные заведения в Рыбаковке можно было еще в конце июня. 29 числа глава Николаевской области Александр Стадник проводил проверку курортной зоны в этом населенном пункте и говорил о том, что ни предприниматели, ни отдыхающие, норм карантина не соблюдают.

В принципе, это же утверждение может касаться всех популярных у населения курортов.

Напомним, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных. И это при условии абсолютного отсутствия массового тестирования.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Пандемия коронавируса Николаевская область Карантин в Украине болезнь Новости
Без Табу
Другое на тему
Французские ученые успешно загрузили данные ящиков "МАУ" - фото 1
Французские ученые успешно загрузили данные из ящиков "МАУ"
Вчера, 21:39
Новый глава НБУ пообещал "щемить" Коломойского: Названа причина - фото 1
Новый глава НБУ пообещал "щемить" Коломойского: Известно за что
Вчера, 20:50
Украина готова ко второй волне эпидемии COVID-19 – Зеленский - фото 1
Украина готова ко второй волне эпидемии COVID-19 – Зеленский
Вчера, 18:12
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Канадські будні - фото 1
Далека близька країна. Що ми знаємо про Канаду
01 июля, 17:30
Гей, брати, до світлої мети (с) - фото 1
На чужій землі: Анексія Закарпаття як типовий приклад політики Кремля
29 июня, 12:50
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
28 июня, 19:30