Украина будет кормить "ДНР" - заявление

Украина будет кормить "ДНР" - заявление

Глава МИД Украины Вадим Пристайко пообещал скорую либерализацию контроля на границе Украины и ОРДЛО.

Об этом он рассказал СМИ.

"Мы возобновим выплату пенсий. Мы возобновили оплату за услуги, которые мы предоставляем, то есть нам с той стороны платят за воду. Сейчас мы готовимся заменить приказ о списке товаров, которые людям разрешено перевозить через контактную линию, на список того, что запрещено перевозить», - заявил Пристайко и рассказал, почему это "выгодно" для Украины.

"Но есть блокада предприятий, а есть, например, товары ежедневного потребления, для наших граждан. Даже с точки зрения экономики, почему мы не можем продавать туда наши товары? Пусть на полках стоит ряженка с украинским флагом, а не русская или белорусская, правда?", - заявил дипломат.

Однако для принятия столь решительных поправок, Команде Зе кое-чего не хватает, а именно нового решения СНБО.

"Сейчас действует так называемая блокада, введенная решением СНБО, и изменить ее должно другое решение СНБО", - сказал Пристайко.

Напомним, что ранее глава МИД заявил о своей полной поддержке "формулы Штайнмайера", что было очень негативно воспринято украинской общественностью.

В конце концов, Украина и Россия так ничего и не подписали, однако неприятный осадок остался. Немного погодя Команда Зе и вовсе отреклась от слов министра.