РФ заблокировала разведение войск на Донбассе

РФ заблокировала разведение войск на Донбассе

Россия заблокировала дату разведения войск на Донбассе.

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Об этом сообщила пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарья Олифер в Facebook.

"Украинская сторона подтвердила готовность к разведению сил и средств в районе Золотого и Петровского. Зато российская сторона заблокировала определение возможной даты разведения", - написала Олифер.

По словам пресс-секретаря, в целом Украина согласилась на формулу Штайнмайера, но лишь при выведении российских войск, эффективном мониторинге ОБСЕ и полном прекращении огня.

Как несложно догадаться, эти пункты идут вразрез с позицией РФ.

В то же время, - отмечает Олифер, - стороны достигли соглашения по некоторым другим пунктам.

"Достигнут значительный прогресс по взаимному одновременному освобождению удерживаемых лиц. Обсужден ход восстановления моста в Станице Луганской", - подчеркнула пресс-секретарь Кучмы.

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