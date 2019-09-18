РФ заблокировала разведение войск на Донбассе
Россия заблокировала дату разведения войск на Донбассе.
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Об этом сообщила пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарья Олифер в Facebook.
"Украинская сторона подтвердила готовность к разведению сил и средств в районе Золотого и Петровского. Зато российская сторона заблокировала определение возможной даты разведения", - написала Олифер.
По словам пресс-секретаря, в целом Украина согласилась на формулу Штайнмайера, но лишь при выведении российских войск, эффективном мониторинге ОБСЕ и полном прекращении огня.
Как несложно догадаться, эти пункты идут вразрез с позицией РФ.
В то же время, - отмечает Олифер, - стороны достигли соглашения по некоторым другим пунктам.
"Достигнут значительный прогресс по взаимному одновременному освобождению удерживаемых лиц. Обсужден ход восстановления моста в Станице Луганской", - подчеркнула пресс-секретарь Кучмы.
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