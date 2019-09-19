"Пристайко что-то придумал": Команда Зе оправдалась за "Штайнмайера"
"Пристайко то-то придумал": Команда Зе оправдалась за "Штайнмайера"
18 сентября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о своей поддержке формулы Штайнмайера. Спустя сутки Команда Зе открестилась от его слов.
Линию партии разьяснил глава фракции "СН" Давид Арахамия.
"Я думаю, господин (Пристайко - прим. ред.) Пристайко что-то придумал. Я сам не занимаюсь этим вопросом, но все мы переживаем по этому процессу и я многих людей спрашивал и в Офисе Президента, они говорят: ничего такого нет", - заявил нардеп.
Напомним, 18 сентября наша делегация в ТКГ согласилась на "формулу Штайнмайера", но лишь при выведении российских войск из Украины и полном прекращении огня.
Россия ответила отказом и обвинила украинских дипломатов в срыве соглашения. В то же время стороны достигли "понимания" по некоторым другим пунктам.
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