Украина мстит: Три русские подлодки вышли из строя у берегов Сирии

Гордость русского флота впала в кому / Минобороны РФ

Ставшая легендарная история позорного русского авианосца "АДмирал Кузнецов", завонявшего дымом все Средиземное море, получила продолжение. Следом за моряками пришла очередь позориться русским подводникам. Как всегда, не обошлось без украинского следа.

По информации русских СМИ, сразу три принадлежащие стране-агрессору подводные лодки встали в порту Сирии на прикол и не могут выполнять боевые задачи.

Речь идет о новейших русских дизель-электрических субмаринах «Новороссийск», «Ростов-на-Дону» и «Старый Оскол». Они были введены в строй в 2014-2015 годах и оснащены, в частности, крылатыми ракетами «Калибр» (к счастью, не ядерными). Все они базировались в захваченном Россией Крыму и были переброшены в Средиземное море на помощь режиму Асада.

В Министерстве обороны РФ эту информацию комментировать отказались. Хотя, тут бы вполне было процитировать знаменитую фразу Путина про подлодку "Курск".

Причина выхода из строя субмарин - банальна. Санкции.

На подлодках установлены установленные старые советские батареи, которые тупо "не вывозят" - они дают возможность находиться под водой лишь 48-72 часов, а для выполнения боевых заданий необходимо значительно больше - именно это давали импортные батареи.

Нормальные же батареи оккупанты получить не могут - они производятся в Украине и оккупанитам недоступны из-за санкций. Русские СМИ робко не называют страну-производителя батарей для своих субмарин, однако аккумуляторы для их подлодок производились именно в Украине.

Об этом русские подводники как-то не подумали и приперлись в Сирию "со своим самоваром" - при переходе в Средиземное море батареи не использовались. Спохватились же только по прибытии в Сирию.

Отметим, что в этом году русские подводники утопили секретный подводный аппарат "Лошарик", погубив кучу народу. А в августе устроили мини-чернобыль в районе Архангельска. Все это в очередной раз доказывает, что русские военные, лишенные иностранного оборудования, опасны - как для себя самих, так и всего, что находится рядом.