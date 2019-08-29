Голова фонила в 25 тысяч микрорентген в час: атомщики Путина умерли от радиации

Российские ученые поджарились в лучах радиации

Вопреки официальным сообщениям Кремля о том, что росатомщики под Архангельском не смотрели на короткую ядерную зиму, а крякнули по другим причинам, разработчики хваленой российской ракеты умерли от облучения.

Об этом написали журналисты немецкого издания Der Spiegel, ссылаясь на одного из врачей Архангельской больницы, который лечил привезенных из полигона под Северодвинском разработчиков.

Медик утверждает, что пострадавших от взрыва привезли к ним ФСБшники в тяжелом состоянии. Все они были поломанными, голыми и обернутыми в фольгу. Одежду ученых упаковали в полиэтиленовые пакеты.

"В операционной дозиметристы измерили уровень радиации, который показал бета-излучение 25 тысяч микрорентген в час у головы одного из пациентов. Впоследствии ванна, в которой мыли пострадавших, была настолько заражена, что военные ее полностью утилизировали", - рассказал подробности ЧП врач.

Двое из трех атомщиков скончались по дороге в Москву не от физических травм, а именно от облучения.

Как известно, под Северодвинском русские пытались тестировать двигло для гордости российской оборонки, но что-то пошло не так, поэтому ядерное топливо взорвалось вместе с учеными. Семеро из них были причислены к составу хороших русских, а около 10 получили травмы и серьезную дозу облучения.

Разработка двигателя для хваленой ракеты Путина - устаревший вариант проекта США времен Холодной войны. Только американцы от идеи интегрировать в двигатель ядерный реактор отказались по причине его дикой нестабильности.