Угроза независимости судей: в Совете Европы натыкали Зе-команде из-за реформы

Пристайко провалил свою работу

В четверг, 3 октября, в МИД Украины прилетела первая серьезная весточка в виде негативной реакции Евросоюза на запланированные новыми властями изменения в стране.

И хотя европейские чиновники натыкали Пристайко не совсем по делу, отправление письма за подписью генсека Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич говорит о том, что вопросами международной политики в нашей стране занимаются даже не аматоры, а полные бездари.

В срочном послании министру иностранных дел Совет Европы высказал свою обеспокоенность законопроектом № 1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления", который собираются принять "Слуги народа".

Документ рекомендовали к принятию во втором чтении, а предусматривает он сокращение судей Верховного Суда со 192 до 100 человек, изменение правил отбора членов ВККСУ и "сужение гарантий независимости судей".

Тем не менее, законопроект совсем не нравится представителям Совета Европы, что говорит о том, что они, возможно, не так его поняли, но разъяснений от дипломатов не получили.

"В проекте закона предлагаются широкомасштабные изменения, которые могут иметь серьезные последствия для независимости судебной системы. В частности, проект закона влияет на статус и квалификационные требования к судьям и на связанные с этим процедуры", - отмечает Генсек Совета Европы в своем письме.

При этом Пейчинович-Бурич заявила, что с 2014 по 2018 в СЕ наблюдали за "положительной тенденцей в повышении профессионализма, эффективности и качества правосудия". И хотя украинцы улучшений в судебной системе вообще не ощутили, все же с европейскими чиновниками разъяснительную работу проводили, так что раньше партнеры наши страну хвалили, а сейчас в срочном порядке подают сигналы о том, что Киев может совершить серьезную ошибку.