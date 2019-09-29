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Судья Окружного админсуда Киева возомнил себя богом и отменил решение Верховного суда

15:00
Судья Погребниченко может все - фото 1
Судья Погребниченко может все

В украинских судах возможно абсолютно все. Даже самое абсурдное. Особенно когда речь идет о больших деньгах. Так, ради строительства 26-этажки в центре столицы, судья Игорь Погребниченко забил на решение Верховного суда об ограничении высоты зданий.

Как оказалось, 16 сентября в деле о строительстве компании "Укрбуд", которую якобы ранее контролировал бывший нардеп Максим Микитась, Погребниченко разрешил возвести в центре Киева высотку в 72 метра.

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Примечательно, что уникальное решение вынес судья, который уже является фигурантом уголовного дела. Его подозревают во вмешательстве в работу сотрудников ОАСК.

Впрочем, наличие проблем с законом для дальнейших зашкваров судье не помеха.

Как известно, "Укрбуд" запилил несколько этажей и хотел довести строительство до 72 метров, но "внезапно" оказалось, что такая высота запрещена законом. Увидев предписания государственной строительной инспекции о приостановке работ, за которые сотни инвесторов уже отдали миллионы гривен, адвокаты фирмы-застройщика изобразили удивление и... пошли в суд для решения своей проблемы.

Нашлось последнее в Окружном административном, где за деньги, судя по всему, можно и закон переписать, и Конституцию.

- Судья Погребниченко обязал Киевскую городскую государственную администрацию внести в новые ГУО изменения, разрешив высоту в 72 метра. Как же судье удалось объехать решение Верховного Суда, который признал старые ГУО недействительными? А очень просто. В своем вердикте он признал, что такое решение ВС действительно было, но означало оно совсем противоположное. Дело в том, что Верховный Суд отказался отменить старые ГУО, потому что они и без того уже утратили силу и невозможно уничтожить то, чего не существует. А счастливый судья ОАСК записал в своем решении, что поскольку ВС не отменил старых ГУО, значит они – законные, – отметили журналисты "Наших грошей".

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