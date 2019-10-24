Участник пропагандистского шоу о "фашистах": у Зеленского та же позиция (ВИДЕО)

Евгений Шевченко оказался идейным предателем

Народный депутат Верховной Рады из пропрезидентской фракции Евгений Шевченко вообще не понимает сути претензий к нему как к участнику пропагандистского шоу. В эфире "Первого канала" недополитик рассказывал о "фашиствующих молодчиках", после чего совсем не раскаялся.

Как оказалось, сделавший их вместе утырок из Зе команды, не считает оказание информационной помощи оккупантом чем-то неправильным. Более того, он утверждает, что Владимир Зеленский точно так же "озабочен действиями фашистов-праворадикалов".

- Я бы еще раз сказал то же самое. Я не считаю, что это ошибка. Это мои политические убеждения. Мы не имеем права прятать голову в песок. мы должны отстаивать наши позиции, и, в частности, в информационном поле, позиции Украины и фракции, и той идеологии, с которой мы шли на выборы. Я отстаиваю позиции Украины в рамках избирательной программы нашего президента и нашей партии. Точка. Если меня хотят наказать за это, то пусть вместе со мной накажут нашего президента, потому что у нас в этом смысле позиция единая, - заявил Шевченко.

В общем же появление себя на российском ТВ он пояснил желанием донести русским, что "в Украине есть готовые идти на компромисс люди со здравым смыслом". И это полнейшее дно, поскольку переговоры Зеленского и позиция того же самого Шевченко в данный момент являются совершенно предательскими.

К слову, в Офисе президента претензий к Шевченко не имеют. Мол, запрета на посещение пропагандистских шоу для Зе команды не существовало, поэтому он сам ответственен за произошедшее. А вот из "Слуги народа" зашкваренного ватника выгнать могут. Но только в теории, ведь ватующих коллаборантов среди членов пропрезидентской фракции немеряно.