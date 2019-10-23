"Слуга народа" поучаствовал в шоу российских пропагандистов (ВИДЕО)

Нардеп от "Слуги народа" помог русским оккупантам усилить ненависть к Украине

В рядах пропрезидентской партии определенно нет единства по поводу отношения к войне на Донбассе. Помимо декларирующих патриотизм нардепов в политсилу входят и откровенные оголтелые ватники.

Кроме того, на фоне переговоров лидера Зе команды с Путиным, некоторым парламентариям совершенно не западло участвовать в антиукраинских шоу.

К примеру, нардеп Евгений Шевченко даже сам похвастался своей ролью в пропагандистской передаче "Большая игра" на Первом канале РФ.

На своей странице в Facebook адепт Зеленского написал о том, как тяжело ему далось решение участвовать в пятиминутке ненависти. Тем не менее, в фарсе под названием "политическое ток-шоу" Шевченко все же решил поучаствовать. Видимо, от собственной тупости и в надежде, что его не используют для разжигания ненависти к украинцам. Вышло, само собой, не так.

"Необходимо было поучаствовать, чтобы донести гражданам Российской Федерации прямую позицию украинского народа по созданию и выполнению всех условий для обеспечения мира на оккупированных территориях. Чтобы наступил долгожданный мир необходимо идти на компромиссы, и это касается двух сторон",- написал Шевченко.

Правда, все оправдания депутата начисто разбиваются его речами, ведь в эфире пропагандистского канала он рассказывал о "радикальных националистах, которые мешают мирным инициативам", о "расколе общества из-за поднятого ультранационалистами языкового вопроса" и прочих байках оккупантов.

Кроме того, недонардеп заявил о желании встретиться с главарями боевиков "ЛДНР".

"Никто не будет договариваться с такой позицией, которую слышал от Пушилина:" есть минский процесс, альтернативы нет, выполняйте, до свидания. Давайте хоть встретимся, посмотрим друг другу в глаза, дизнають, чего хотим, надо доверие. Мы за компромисс, за встречу", - выступил не ясно от чьего имени Шевченко.

Смотрите видео с участием нардепа от "Слуги народа" в российском антиукраинском шоу онлайн с 59 минуты (осторожно, пропаганда):