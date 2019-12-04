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Убийство сына Соболева: суд арестовал киллера

13:40
Убийство сына Соболева: суд арестовал киллера - фото 1
Убийство сына Соболева: суд арестовал киллера

В четверг, 4 декабря, Шевченковский районный суд Киева арестовал на 2 месяца Андрея Лаврегу – предполагаемого убийцу сына депутата КГГА Вячеслава Соболева.

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Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на спикера прокуратуры Киева Надежду Максимец.

"Суд избрал меру пресечения одному из подозреваемых. Он, по версии следствия, совершил выстрел. Судья поддержал бескомпромиссную позицию прокурора - содержание под стражей без залога", - заявила пресс-секретарь.

Напомним, 1 декабря, неизвестные обстреляли автомобиль Range Rover, принадлежащий депутату Киевсовета Вячеславу Соболеву.

Однако вместо цели преступники убили 3-летнего сына политика - Александра. Маленький мальчик получил тяжелое ранение и умер по дороге в больницу.

В 17:15 в городе был введен план-перехват, полиция начала поиски злоумышленников. По сообщениям очевидцев, стрелявший скрылся на иномарке.

На следующий день полиция схватила предполагаемых убийц мальчика. Одним из задержанных оказался ветеран АТО Андрей Лаврега.

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Покушение на Соболева суд арест Новости Украина
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