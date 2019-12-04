Убийство сына Соболева: суд арестовал киллера

Убийство сына Соболева: суд арестовал киллера

В четверг, 4 декабря, Шевченковский районный суд Киева арестовал на 2 месяца Андрея Лаврегу – предполагаемого убийцу сына депутата КГГА Вячеслава Соболева.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на спикера прокуратуры Киева Надежду Максимец.

"Суд избрал меру пресечения одному из подозреваемых. Он, по версии следствия, совершил выстрел. Судья поддержал бескомпромиссную позицию прокурора - содержание под стражей без залога", - заявила пресс-секретарь.

Напомним, 1 декабря, неизвестные обстреляли автомобиль Range Rover, принадлежащий депутату Киевсовета Вячеславу Соболеву.

Однако вместо цели преступники убили 3-летнего сына политика - Александра. Маленький мальчик получил тяжелое ранение и умер по дороге в больницу.

В 17:15 в городе был введен план-перехват, полиция начала поиски злоумышленников. По сообщениям очевидцев, стрелявший скрылся на иномарке.

На следующий день полиция схватила предполагаемых убийц мальчика. Одним из задержанных оказался ветеран АТО Андрей Лаврега.