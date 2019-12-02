Полиция схватила убийц сына Соболева (ДОПОЛНЕНО)

Полиция схватила убийцу сына Соболева – СМИ

В воскресенье, 1 декабря, неизвестными был убит трехлетний сын депутата Киевсовета Вячеслава Соболева. Не прошло и суток, как преступников поймала полиция.

Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на инсайд.

"Парням чуть больше 20-ти лет, уже раскололись", - заявил источник.

Как уточнил информатор, преступники были найдены очень быстро и полиция отработала на все 100%. Оба злоумышленника ранее воевали в "Правом секторе" под началом комбата "Червня"(Андрея Гергета – прим. ред.). На данный момент с ними общаются оперативники и следователи.

О возможных заказчиках убийства полиция пока ничего не сообщает. Скорее всего, киллер действовал не один, и это заказное покушение. По данным главреда "Цензор.нет" Юрия Бутусова, Соболева попытались убрать из-за давнего конфликта вокруг торговой сети "Обжора".

"Среди рассматриваемых следствием версий, по данным источников - конфликт Соболева с бывшим судьей Высшего хозяйственного суда Артуром Емельяновым из-за контроля над торговой сетью "Обжора". Вокруг объектов Соболева на Донбассе в 14-17 годах в Мариуполе происходила серия столкновений, в которых принимали участие различные силовые группы поддержки, нанятые для защиты своих интересов и для рейдерства", - написал журналист Facebook.

Также полиция нашла авто, с помощью которого было совершено преступление. Kia Cerato (хотя ранее была информация о "лексусе") был обнаружен в Святошинском районе столицы.

Напомним, 1 декабря, неизвестные обстреляли автомобиль Range Rover, принадлежащий депутату Киевсовета Вячеславу Соболеву.

Однако вместо цели преступники убили 3-летнего сына политика - Александра. Маленький мальчик получил тяжелое ранение и умер по дороге в больницу.

Александр Соболев

В 17:15 в городе был введен план-перехват, полиция начала поиски злоумышленников. По сообщениям очевидцев, стрелявший скрылся на иномарке. Подробности читайте на БЕЗ ТАБУ.