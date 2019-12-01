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В центре Киеве преступник застрелил маленького ребенка

18:57
В Киеве совершено тяжкое преступление - фото 1
В Киеве совершено тяжкое преступление

Вечером в воскресенье, 1 декабря, в самом центре украинской столицы произошло чудовищное преступление.

Инцидент произошел возле элитного ресторана Марио на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской.

Неизвестный обстрелял автомобиль Range Rover, однако вместо своей цели - гражданина С. (как его называют в полиции) - попал в маленького ребенка, который находился в салоне авто. 3-летний мальчик получил тяжелое ранение и умер по дороге в больницу.

В 17:15 в городе введен план-перехват, полиция ищет злоумышленника. По сообщениям очевидцев, стрелявший скрылся на автомобиле марки Lexus.

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