Адвокат показал геолокацию с телефона Антоненко в момент закладки бомбы под авто Шеремета

Антоненко переписывался в Facebook в момент, когда машину Шеремета минировали

Мобильный Андрея Антоненко, более известного как Риффмастер, в вечер перед гибелью гражданина России Павла Шеремета не был отключен. Более того, спецназовец, которому шьют причастность к убийству, активно им пользовался и находился далеко от места, где орудовали настоящие киллеры.

Об этом свидетельствуют имеющиеся у защиты Риффмастера доказательства, которые судьи почему-то вообще не принимают во внимание.

Как написал адвокат и бывший член общественного совета доброчестности Леонид Маслов, все косвенные улики, которые следователи подали как доказательства вины Антоненко, рассыпаются при первой же проверке. Прямых же улик у ментов просто нет.

Рассказы Авакова и компании о том, что телефон музыканта якобы был выключен, действительности не соответствуют. Об этом говорит трафик, который передавался во время использования Риффмастером фейсбука.

"Ложь господина Авакова очень изящная - двухкарточный телефон (как и во все остальные дни) с некоторых пор вечером не выходил в сотовую сеть - мы не знаем точно, с какого времени, хотя почти уверены что примерно с 21 часов. Но ложь здесь в том, что это вроде нетипичное поведение. Телефон Андрея активно использовался с 21:14 в сети WiFi. Когда вы дома, и у вас есть WiFi, вам не нужны GPRS и 3G соединения. Вам даже звонить никому не надо - можно воспользоваться любым мессенджером".

Как утверждает адвокат, компьютер Риффмастера находился на ремонте, поэтому тот вел переписку именно со своего смартфона. Геолокация Facebook свидетельствует о том, что владелец телефона был дома. Причем использовать смартфон третье лицо вместо Антоненко не могло, о чем говорят и текст переписки и люди, с которыми общался обвиняемый.

Соврали мусора и о том, что в подобное "неактивности" телефона Антоненко была какая-то неестественность - в другие дни, когда он не давал концерты, расписание поведения сержанта СОО в соцсетях было примерно таким же.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве работника СМИ.

12 декабря 2019 г. полиция озвучила результаты расследования. По версии правоохранителей, убийство Шеремета организовала и спланировала "преступная группа, состоявшая из ветеранов АТО". Лидером ее менты почему-то решили считать Андрея Антоненко, который, как свидетельствуют экспертизы из уголовного дела, не совсем-то и подходит под описание заснятых камерами наблюдения исполнителей. По крайней мере, только в одной экспертизе указано, что сходство "Риффмастера" с отображенным на видео человеком "условно-достаточное". В психологической экспертизе указана идентичность подозреваемого с убийцей, а в портретной специалисты пришли к выводу, что на записи не Антоненко.

Военнослужащая Яна Дугарь, которой полицейские шьют соучастие в преступлении, вообще не была в Киеве в даты подготовки убийства Шеремета. А волонтер и детский хирург из "Охматдета" Юлия Кузьменко переписывалась в Facebook в вечер закладки взрывного устройства, хотя менты говорят, что ее телефон был выключен. Более того, в момент подрыва взрывчатки она находилась в больнице.