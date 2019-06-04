Суд арестовал убийц 5-летнего мальчика – ФОТО
Суд арестовал убийцу 5-летнего мальчика – ФОТО
Во вторник, 4 июня, суд арестовал убийц 5-летнего мальчика.
Пока что мера пресечения коснулась лишь лейтенанта Ивана Приходько. Однако тот свою вину отрицает.
Аналогичный вердикт вынесли и коллеге Приходько - Владимиру Петровцу.
Владимир Петровец
На данный момент душегубы подозреваются по двум статьям: в нарушении общественного порядка, с применением огнестрельного оружия и в умышленном убийстве 5-летного ребенка.
А вот адвокат "стражей порядка" остался не очень доволен: он просил заключить своих подзащитных под домашний арест.
Напомним, в понедельник, 3 июня, украинцы стянулись к зданию МВД и возложили игрушки в память об убитом 5-летнем мальчике. Не прошло и суток, как люди Авакова вышвырнули подношения народа с глаз долой.
Отметим, что возмущенные украинцы уже начали сбор подписей за отставку Авакова.
Автором прошения является некто Роман Василенко. Скорее всего просьба связана с недавним убийством 5-летнего мальчика. Какая-либо детальная информация в документе отсутствует, содержа лишь вышеуказанное требование:
"О немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности министра внутренних дел А.Б. Авакова".
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