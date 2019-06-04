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Убийство мальчика: "Псы" Авакова вышвырнули игрушки из-под МВД - ФОТО

10:59
Убийство мальчика: "Псы" Авакова вышвырнули игрушки из-под МВД - фото 1
Убийство мальчика: "Псы" Авакова вышвырнули игрушки из-под МВД

В понедельник, 3 июня, украинцы стянулись к зданию МВД и возложили игрушки в память об убитом 5-летнем мальчике. Не прошло и суток, как люди Авакова вышвырнули подношения народа с глаз долой.

Умер 5-летний мальчик, которому выстрелили в голову пьяные копы

Об этом в Facebook сообщают интернет-пользователи.

"Я не знаю, что сказать", - написала Ольга Решетилова. И выложила эти фото.

Убийство мальчика: 'Псы' Авакова вышвырнули игрушки из-под МВД - ФОТО - фото 182098

Сказать, что люди пришли в неистовство, это ничего не сказать.

"Существа", "Конченные м..зи", "Мусора", "Гестапо", "П….бать", - пишут люди.

Убийство мальчика: 'Псы' Авакова вышвырнули игрушки из-под МВД - ФОТО - фото 182101

Однако некоторые пользователи нашли и оправдание проведенным «работам»; мол, игрушки просто переместили подальше.

"Нельзя такого делать. Стихийное выражение соболезнования семье и гнева к виновным нельзя "причесать" . Попытки это сделать выглядят крайне циничными и лишь ухудшают ситуацию", - написала по этому поводу комментатор Александра Бакланова.

Убийство мальчика: 'Псы' Авакова вышвырнули игрушки из-под МВД - ФОТО - фото 182099

Отметим, что возмущенные украинцы уже начали сбор подписей за отставку Авакова.

Автором прошения является некто Роман Василенко. Скорее всего просьба связана с недавним убийством 5-летнего мальчика. Какая-либо детальная информация в документе отсутствует, содержа лишь вышеуказанное требование:

"О немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности министра внутренних дел А.Б. Авакова".

 
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