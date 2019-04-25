Убийство Гандзюк: в ГПУ решили отмазывать Мангера от пожизненного

09:20 25 апреля,

Убийцам Гандзюк больше не грозит пожизненное

Судя по всему, государственные обвинители, занимающиеся ведением дела главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, пытаются отмазать его от наказания. Правда, из-за давления общественности посадить чиновника, возможно, придется. Но шансы на его побег крайне велики.

Утром в четверг, 25 апреля, спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко заявил, что обвиняемый ранее в огранизации убийства активистки отныне проходит по делу с новой квалификацией.

Мангеру теперь инкриминируют организацию нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения. Пожалуй, можно сказать, что прокуроры пошли не схеме ментов, которые почти сразу после нападения на Гандзюк со скрипом открыли уголовное дело о хулиганстве.

На своей странице в Facebook представитель ГПУ написал, что следователи решили изменить подозрение организатору преступления, "исходя из полученных доказательств и имеющихся у следствия оснований".

"Органом досудебного расследования изменено подозрение на часть вторую статьи 121 УК Украины – "Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или совершенное по заказу, или повлекшее смерть потерпевшего". Сделано это было в связи с получением новых оцененных разоблачающих доказательств. Игоря Павловского Шевченковский райсуд Киева оставил под стражей".

Теперь Мангеру "светит" всего от семи до 10 лет, хотя раньше зашкваренного чиновника могли приговорить к пожизненному.

Напомним, 4 ноября прошлого года умерла Екатерина Гандзюк. Летом на нее было совершено покушение - девушку облили кислотой. Гандзюк получила ожоги 30% тела и попала в реанимацию. Инцидет имел большой резонанс и дал повод в очередной раз говорить о бездействии МВД. Гандзюк была последовательным критиком МВД, рассказывала о коррупции в херсонской полиции.

По факту преступления было возбужено дело о хулиганстве, однако позднее под давлением общественности оно было переквалифицировано на покушение на убийство.

21 января СБУ объявила в розыск организатора убийства Гандзюк.