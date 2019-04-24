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Нападавшие на Гандзюк с измененными подозрениями пошли на сделку со следствием

24 апреля, 15:20
Нападавшие на Гандзюк получат смягчение из-за признания вины - фото 1
Нападавшие на Гандзюк получат смягчение из-за признания вины

Государственные обвинители переквалифицировали подозрения нападавшим на херсонскую чиновницу и активистку Екатерину Гандзюк после того, как они подписали сделку со следствием. Теперь злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы, а не пожизненное заключение.

Об этом в среду, 24 апреля, заявил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

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По его словам, пятерым предполагаемым нападавшим смягчили квалификацию дела в обмен на полноценное признание вины.

- 4 апреля эти пятеро подозреваемых обратились с заявлениями к процессуальному руководителю о заключении соглашений о признании виновности, - отметил Лысенко. - Они безоговорочно во всем признались, предоставили правдивые и полные показания о произошедшем, своем и чужом участии в преступлении.

После этого прокуроры и решили изменить подозрения с умышленного убийства, совершенного по предварительному сговору группой лиц на нанесение тяжкого телесного повреждения группой лиц по заказу.

Приговаривать преступников будет суд, а санкция статьи предусматривает от семи до 10 лет тюрьмы.

Напомним, 4 ноября прошлого года умерла Екатерина Гандзюк. Летом на нее было совершено покушение - девушку облили кислотой. Гандзюк получила ожоги 30% тела и попала в реанимацию. Инцидет имел большой резонанс и дал повод в очередной раз говорить о бездействии МВД. Гандзюк была последовательным критиком МВД, рассказывала о коррупции в херсонской полиции.

По факту преступления было возбужено дело о хулиганстве, однако позднее под давлением общественности оно было переквалифицировано на покушение на убийство.

21 января СБУ объявила в розыск организатора убийства Гандзюк.

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Убийство Гандзюк уголовное дело ГПУ Расследование Новости
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