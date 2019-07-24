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Убийство Гандзюк: ГПУ заморозила дело Мангера

21:00
Убийство Гандзюк: ГПУ заморозила дело против Мангера - фото 1
Убийство Гандзюк: ГПУ заморозила дело против Мангера

ГПУ остановила расследование в отношении вероятных заказчиков убийства Екатерины Гандзюк - Владислава Мангера и Алексея Левина.

Убийцы Гандзюк признали свою вину. Их посадят на несколько лет

Об этом сообщил адвокат Левина Михаил Величко.

"Я получил постановление о приостановлении досудебного расследования уголовного производства в отношении конкретно Мангера и Левина, их было выделено в одно уголовное производство", - заявил юрист.

По его словам, приостановка дела связана с выяснением местопребывания его подзащитного.

Отметим, что Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября 2018 г. Летом на нее было совершено покушение - девушку облили кислотой. Гандзюк получила ожоги 30% тела и попала в реанимацию. Инцидет имел большой резонанс и дал повод в очередной раз говорить о бездействии МВД. Гандзюк была последовательным критиком МВД и неоднократно рассказывала о коррупции в херсонской полиции.

По факту преступления было возбужено дело о хулиганстве, однако позднее под давлением общественности оно было переквалифицировано на покушение на убийство.

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Владислав Мангер Убийство Гандзюк ГПУ Новости Украина
УНН
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