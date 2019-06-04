Убийцы Гандзюк признали свою вину. Их посадят на несколько лет

Убийцы Гандзюк признали свою вину. Их посадят на пару лет

В понедельник, 3 июня, на заседании суда несколько человек признали свою вину в убийстве гражданской активистки Екатерины Гандзюк. Им грозит срок от 3 до 6 лет.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Суд над обвиняемыми прошел в Днепропетровской области. Пятеро преступников подтвердили свое согласие на заключение сделки со следствием. То же самое сделали и защитники душегубов.

За убийство девушки все участникам заказа грозит довольно небольшой срок. Обвинение просит посадить Сергея Торбина на 6,6 лет, Никиту Грабчука – на 6 лет, Вячеслава Вишневского и Владимира Васяновича - на 4 года, Виктора Горубнова – 3 годам.

Напомним, 4 ноября прошлого года умерла Екатерина Гандзюк. Летом на нее было совершено покушение - девушку облили кислотой. Гандзюк получила ожоги 30% тела и попала в реанимацию. Инцидет имел большой резонанс и дал повод в очередной раз говорить о бездействии МВД. Гандзюк была последовательным критиком МВД, рассказывала о коррупции в херсонской полиции.

По факту преступления было возбужено дело о хулиганстве, однако позднее под давлением общественности оно было переквалифицировано на покушение на убийство.