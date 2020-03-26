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Жена Кожары созналась в убийстве экс-главы "Интера" Старицкого

21:00
Кожара задержан, но дело все равно запутывают - фото 1
Кожара задержан, но дело все равно запутывают

Адвокаты бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары во время суда по избранию меры пресечения для экс-дипломата заявили, что дело об убийстве Старицкого можно считать закрытым.

В четверг, 26 марта, юристы объявили о том, что Марина Козерод, жена Кожары, накануне написала чистосердечное признание в убийстве по неосторожности.

Экс-главу МИД Украины заподозрили в убийстве: его задержала полиция

При этом прокуроры прямо в суде заявили, что не получали никаких соответствующих документов.

В признательном письме супруга экс-министра указала, что Кожара и Старицкий в день гибели последнего заливались водкой в честь 23 февраля. Обстановка в доме не была конфликтой.

- Между 21 и 22 часами Козерод увидела в руке нетрезвого Старицкого пистолет, а ее муж в этот момент находился на втором этаже дома, - заявил адвокат. - Козерод попыталась отобрать оружие у погишего. Ранее Марина Козерод обращалась с заявлениями, в которых просила провести следственный эксперимент с ее участие, так как она может сообщить механизм образования ранения у убитого.

По словам обвинителей, экспертиза на руках жены Кожары никаких пороховых следов не обнаружила, поэтому ее причастность к убийству подтверждена не была. А вот самого экс-министра задержали не просто так.

Как известно, убили Старицкого в селе Чайки Киевской области в доме бывшего министра иностранных дел времен Азарова Леонида Кожары. Убийство поначалу пытались оформить как суицид, но друзья погибшего настояли на том, чтобы мусора не смогли замять дело и производство переквалифицировали.

Не менее интересным является и тот, факт, как Козерод якобы отбирала оружие у Старицкого, если, по данным экспертизы, в голову ему стреляли с расстояния 3-5 метров.

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