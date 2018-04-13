Убийца содружества: Зачем Порошенко обещает исход из СНГ

10:45 , Сегодня , Сегодня

СНГ фактически нет, а технология есть / Пресс-служба президента Украины

Автор Без Табу доступно объясняет, почему политикам не стоит пиариться на грядущем выходе Украины из СНГ, а также - зачем внезапно это сделал президент Порошенко.

Приближение выборов в Украине так или иначе означает пробуждение разномастных популистов и увеличение в геометрической прогрессии числа странных посулов. «На патриотизм стали напирать, видимо, проворовались», - говорил известный политтехнолог позапрошлого века. Его слова актуальны и сейчас – за год до выборов президента Украины 2019.

Большинство политтехнологов после нескольких кампаний разного уровня успешности успели осознать, что одними лишь продуктовыми пайками и тысячами с замороженных вкладов в Сбербанке СССР не привлечь на сторону того или иного кандидата. Так что играть нужно еще и на патриотизме. Причем иногда даже неважно, о патриотах Украины речь или об адептах соцкультбыта.

Эту волну пришлось подхватить даже действующему главе государства. У Петра Порошенко (точнее, у тех, кто президентский график планирует) стало многовато промашек как для номинального лидера украинской нации. Поход в церковь московского патриархата во время визита в Мариуполь на позапрошлой неделе, к примеру, скептики и критики припоминают ему до сих пор. И даже поход в один из храмов УПЦ КП на пасхальную службу срам сей не прикрыл. «Нужен какой-нибудь нетривиальный ход», - подумали в президентском штабе и извлекли из нафталина тему СНГ.

В четверг во время заседания одиннадцатого по счету Киевского форума по безопасности Порошенко торжественно пообещал, что Украина перестанет быть членом этого странного межгосударственного образования в ближайшее время. И даже причину конкретную назвал: мол, другие бывшие союзные республики не осудили российскую агрессию до сих пор. Хотя времени у них было четыре года с небольшим.

Та часть публики, которая была не в теме, осталась довольна. Остальные же призадумались.

Дело в том, что мы хоть и состоим в Содружестве независимых государств, но как минимум в последние года полтора активного участия в жизни этого объединения не принимаем. Даже членские взносы ежегодные не платим, из-за чего Россия на правах якобы старшего постоянно недовольно ворчит. Но при этом исключать оттуда Украину никто не спешит – то ли в силу каких-то малопонятных дипломатических игрищ, то ли ради демонстрации мнимой веры в прозрение заблудших (по версии Кремля, разумеется) сине-желтых овечек. И этому есть логическое объяснение.

Если кто-то вдруг позабыл, СНГ создавалось в авральном порядке в декабре 1991 года во время приснопамятной встречи Ельцина, Кравчука и Шушкевича в Беловежской пуще. Тогда лидеры трех соседствующих государств вроде бы и вынесли смертный приговор СССР как государственному образованию, но на самом деле тут же создали лазейку для возможного грядущего объединения. Если не юридического, то хотя бы фактического. Ничего нового в уставе нового «союза» не прописывали, некоторые положения вовсе содрали один в один с горбачевского проекта союзного договора. Того самого, который по мнению отдельных членов ГКЧП «никуда не годился».

Показательным был и набор в «содружество» других бывших советских республик. Латвия, Литва и Эстония сразу же послали чересчур активных вчерашних коммунистов далеко и прямо – там сразу поняли, что это очередной кружок по интересам со столицей в Москве. Мол, хватило с нас полувека оккупации, нам теперь путь на Запад держать надо, а не в унылое прошлое. Грузинам поначалу вообще было не до СНГ: там шла настоящая, пускай и локальная войнушка, окончившаяся свержением разругавшегося со всеми Звиада Гамсахурдиа. Внятного ответа удалось дождаться лишь весной 1992-го, когда прибравший власть к рукам Эдуард Шеварднадзе ответил категорическим отказом на предложение присоединиться.

Все остальные торжественно воссоединились 21 декабря 1991 года в Алма-Ате. Лучше всего итог этого воссоединения, наверное, описала бы строчка Цоя «и пойдем мы под пастушью свирель дружным стадом на бойню». Ведь прошло уже более четверти века, а из-под московского влияния более-менее ощутимо вырвались Украина, Азербайджан и Молдова. Что-то пытается сделать Казахстан, а остальные с разной степенью усердия пляшут под кремлевскую дудку. Это, впрочем, было предсказуемо.

Оставаться в пророссийском по сути содружестве нам смысла нет. Но есть ли смысл превращать грядущий официальный выход из СНГ в громкое предвыборное обещание? Навряд ли. Это разве что даст лишний козырь маргинальным политическим силам, кандидаты от которых будут обещать лояльному избирателю обратное. Хотя не исключено, что медиапространство и часть политикума этим заявлением президента не зря расшевелили именно сейчас в качестве намека на очередной раунд игры в поддавки. Его, похоже, не миновать, раз уж вечно опальный Геннадий Кернес не только публично пообещал главе государства поддержку, но и спрогнозировал выборы в два тура. Эти нюансы в итоге могут и не быть связанными друг с другом, но в Украине чаще получается наоборот.

Вот о чем действительно стоило бы подумать, так это о частичной денонсации Договора о дружбе с Россией, которая бы не затронула жизненно важные пункты. Порошенко об этом обмолвился, конечно. Но политические игрища – это вам не эстрадный концерт, здесь чаще запоминается не последнее слово, а первое. Так что СНГ Петру Алексеевичу вспоминать будут долго и регулярно.

Особенно если президент на второй срок переизберется, а Украина к тому моменту останется членом «содружества» весьма зависимых от России государств.

Виталий Могилевский, Без Табу