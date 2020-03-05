Коронавирус из Китая Денис Шмыгаль Владимир Зеленский война на Донбассе

У жительницы Донбасса заподозрили коронавирус: Все подробности

22:31
У жительницы Донбасса заподозрили коронавирус: Все подробности - фото 1
У жительницы Донбасса заподозрили коронавирус: Все подробности

В четверг, 5 марта, жительницу Краматорска госпитализировали с подозрением на китайский коронавирус.

По Украине влупил коронавирус: РЕАКЦИЯ СЕТИ

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

"Жительница Краматорска, которая вернулась из Таиланда была госпитализированы с симптомами ОРВИ. В соответствии с протоколом и алгоритмом действий, врачи приняли все необходимые меры, изолировали больную и взяли биологический материал, который был направлен в 06:40 в ГУ "Центр общественного здоровья МЗ Украины" в г. Киев", - говорится в сообщении.

На данный пациентка чувствует себя намного лучше. По состоянию на 18: 00 диагноз COVID-19 не подтверждён.

"Ориентировочное время проведения исследования (анализов- прим. ред.) - 6 марта. "Центр Общественного Здоровья" МЗ Украины делает все возможное, чтобы осуществить проверку в кратчайшие сроки", - подчеркнули в ОГА.

Напомним, 29 февраля у украинца, вернувшегося из Италии, заподозрили коронавирус. В срочном порядке его госпитализировали в одну из клиник г. Черновцы.

3 марта врачи признали факт заболевания упомянутого мужчины на COVID-19.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Коронавирус из Китая Краматорск Донецкая область Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
РЯБОШАПКА УШЕЛ В ОТСТАВКУ - фото 1
РЯБОШАПКА УШЕЛ В ОТСТАВКУ
19:49
Кабмин Шмыгаля принял первое решение: О чем оно? - фото 1
Кабмин Шмыгаля принял первое решение: О чем оно?
19:00
Зеленский предложил украинке бросить собачку в Китае - фото 1
Зеленский предложил украинке бросить собачку в Китае
17:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Легендарный корабль "Черкаси" - символ борьбы - фото 1
Историческая драма "Черкаси": Память с привкусом боли
01 марта, 19:25
Чечня диктует свою волю - фото 1
Чеченский бумеранг: Как имперская политика аукнулась России
23 февраля, 18:30
Дело Ричарда Джуэлла - большой фильм от мастера - фото 1
Дело Ричарда Джуэлла: Рецензия на новый фильм Клинта Иствуда
21 февраля, 20:00