У жительницы Донбасса заподозрили коронавирус: Все подробности

У жительницы Донбасса заподозрили коронавирус: Все подробности

В четверг, 5 марта, жительницу Краматорска госпитализировали с подозрением на китайский коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

"Жительница Краматорска, которая вернулась из Таиланда была госпитализированы с симптомами ОРВИ. В соответствии с протоколом и алгоритмом действий, врачи приняли все необходимые меры, изолировали больную и взяли биологический материал, который был направлен в 06:40 в ГУ "Центр общественного здоровья МЗ Украины" в г. Киев", - говорится в сообщении.

На данный пациентка чувствует себя намного лучше. По состоянию на 18: 00 диагноз COVID-19 не подтверждён.

"Ориентировочное время проведения исследования (анализов- прим. ред.) - 6 марта. "Центр Общественного Здоровья" МЗ Украины делает все возможное, чтобы осуществить проверку в кратчайшие сроки", - подчеркнули в ОГА.

Напомним, 29 февраля у украинца, вернувшегося из Италии, заподозрили коронавирус. В срочном порядке его госпитализировали в одну из клиник г. Черновцы.

3 марта врачи признали факт заболевания упомянутого мужчины на COVID-19.