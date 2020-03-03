По Украине влупил коронавирус: РЕАКЦИЯ СЕТИ
По Украине влупил коронавирус: РЕАКЦИЯ СЕТИ / РБК Украина
Во вторник, 3 марта, в Украине зафиксировали первый случай заражения китайским коронавирусом. Как на это отреагировали в сети? Собрали для вас самые важные и интересные комментарии.
Глава МОЗ Украины Зоряна Скалецкая заявила, что риск распространения болезни является минимальным.
Экс-глава Минздрава Уляна Супрун призвала сохранять спокойствие.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о готовности встретить болезнь в столице.
Блогер Антон Ходза как всегда в своем репертуаре.
Другие пользователи сети тоже не сдерживают эмоций и уже принялись клепать мемы. Для примера:
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Напомним, 29 февраля у украинца, вернувшегося из Италии, заподозрили коронавирус. В срочном порядке его госпитализировали в одну из клиник г. Черновцы.
3 марта врачи признали факт заболевания упомянутого мужчины на COVID-19.
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