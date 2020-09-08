У Зеленского заявили об отсутствии свидетельств политического нападения на Балуха

Владимира Балуха оперируют из-за тяжелой травмы головы

После того, как бывший политузник Москвы Олег Сенцов написал о случившемся с выпущенным в прошлом году заложником Москвы Владимиром Балухом, на инцидент мгновенно отреагировали и в полиции, и в Офисе президента.

Соратники Балуха намекают на то, что с ним расправились из-за политической позиции экс-политзаключенного, мол, в вечер перед нападением он сделал замечание неадекватной русскоговорящей компашке.

В то же время в Офисе президента сразу же заявили о том, что никаких свидетельств о политических мотивах у нападения не нашлось, хотя и формально призвали полицию их проверить.

Балуха, как оказалось, обнаружили в бессознательном состоянии на Гидропарке, без мобильного телефона и банковской карты.

Полицейские же утверждают, что допросить пострадавшего еще не успели, поскольку в данный о ЧП узнали от врачей уже после госпитализации Балуха, а в данный момент ему проводят операцию.

- Создана следственная группа из наиболее опытных и высококвалифицированных работников полиции. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства правонарушения. Правоохранители отрабатывают место совершения преступления, устанавливают свидетелей и очевидцев этого события. Кроме этого, полицейские находятся в лечебном учреждении, чтобы пообщаться с потерпевшим, как только получат разрешение врачей, по обстоятельствам совершения правонарушения, - отметили копы.

Напомним, 7 сентября прошлого года российские оккупанты выпустили из тюрем 24 пленных моряков и политзаключенных Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха, Романа Сущенко, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Павла Гриба, Эдема Бекирова, Алексея Сазоновича и других.

Сам же Балух был репрессирован оккупантами фактически из-за того, что не согласился с оккупацией Крыма и вывесил над своим домом украинский флаг.

К слову, два дня назад бывший политзаключенный объявил о своем присоединении к команде "Европейской солидарности".