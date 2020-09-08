Владимир Зеленский Владимир Балух Карантин в Украине Танці з зірками Беларусь Гео Лерос война на Донбассе Досье

В Киеве жестоко избили Владимира Балуха, он в тяжелом состоянии

16:20
Владимира Балуха жестоко избили - фото 1
Владимира Балуха жестоко избили

В ночь на вторник, 8 сентября, фактически в годовщину большого обмена террористов на заложников Москвы в Киеве напали на экс-политузника Кремля Владимира Балуха.

О происшествии, которое случилось с Балухом, написал на своей странице в Facebook бывший незаконно заключенный террористическим режимом Олег Сенцов.

В Киеве избили бывшего "слугу народа", который обслуживает Коломойского

Судя по публикациям экс-узников Москвы, накануне вечером они провели общую встречу. Возможно, после нее по дороге домой Балух и стал жертвой нападения.

"Владимир Балух был избит сегодня ночью. Его нашли только утром. Сейчас он в больнице. Состояние тяжелое. Подробности выясняются", - отметил Сенцов, добавив, что угрозы для жизни бывшего политзаключенного нет.

Ему сломали ключицу и руку.

В то же время в полиции Киева в данный момент ни слова о ЧП не сообщили.

Напомним, 7 сентября прошлого года российские оккупанты выпустили из тюрем 24 пленных моряков и политзаключенных Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха, Романа Сущенко, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Павла Гриба, Эдема Бекирова, Алексея Сазоновича и других.

Сам же Балух был репрессирован оккупантами фактически из-за того, что не согласился с оккупацией Крыма и вывесил над своим домом украинский флаг.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Владимир Балух Олег Сенцов Киев избиение нападение больница полиция Новости
Другое на тему
В Кабмине отлучили UNICEF от закупок медпрепаратов для Украины - фото 1
Кабмин исключил поставщика вакцин UNICEF из перечня организаций для закупки медпрепаратов
19:40
Украинские спецслужбы действительно вербовали "Вангеровцев" - фото 1
В сети появились новые записи вербовки "Вагнеровцев" украинскими спецслужбами ВИДЕО
19:00
Шкарлет отменил программу повышения зарплат учителям - фото 1
Денег нет: в минобразования отменили повышение зарплат учителям
18:20
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Народе мій, до тебе я ще верну - фото 1
Невольники чести: Почему украинские диссиденты жертвовали собой не напрасно
04 сентября, 10:25
Танки Вермахту на вулицях Львова - фото 1
Перший день війни: Коли Друга світова прийшла до України
01 сентября, 08:30
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі - фото 1
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі
14 августа, 13:00