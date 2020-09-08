В Киеве жестоко избили Владимира Балуха, он в тяжелом состоянии

Владимира Балуха жестоко избили

В ночь на вторник, 8 сентября, фактически в годовщину большого обмена террористов на заложников Москвы в Киеве напали на экс-политузника Кремля Владимира Балуха.

О происшествии, которое случилось с Балухом, написал на своей странице в Facebook бывший незаконно заключенный террористическим режимом Олег Сенцов.

Судя по публикациям экс-узников Москвы, накануне вечером они провели общую встречу. Возможно, после нее по дороге домой Балух и стал жертвой нападения.

"Владимир Балух был избит сегодня ночью. Его нашли только утром. Сейчас он в больнице. Состояние тяжелое. Подробности выясняются", - отметил Сенцов, добавив, что угрозы для жизни бывшего политзаключенного нет.

Ему сломали ключицу и руку.

В то же время в полиции Киева в данный момент ни слова о ЧП не сообщили.

Напомним, 7 сентября прошлого года российские оккупанты выпустили из тюрем 24 пленных моряков и политзаключенных Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха, Романа Сущенко, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Павла Гриба, Эдема Бекирова, Алексея Сазоновича и других.

Сам же Балух был репрессирован оккупантами фактически из-за того, что не согласился с оккупацией Крыма и вывесил над своим домом украинский флаг.