У Зеленского запланировали провести выборы "по всей Украине": с Донбассом, но без Крыма

Вадим Пристайко объявил о желании власти провести выборы в "ДНР" и "ЛНР"

Хотя вопрос воплощения в жизнь абсолютно неприменимой "формулы Штайнмайера" официально еще якобы обсуждается, официальный Киев уже вовсю готовит почву для реализации проекта. И ничем хорошим для интересов страны это закончиться не может.

О начале реализации идей пророссийского президента ФРГ пятницу, 13 сентября, заявил в кулуарах форума Ялтинской Европейской Стратегии (YES) новый украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко.

По его словам, украинская власть хотела бы провести местные выборы по всей территории страны, включая "неподконтрольные районы Донецкой и Луганской областей". При этом о Крыме глава украинского МИДа вообще не сказал ни слова, зато суть минских соглашений извратил именно так, как это сделал Штайнмайер еще будучи немецким министром.

- Мы согласились на Минские договоренности пять лет назад, в том числе и на проведение выборов. По нашему мнению, идеально было бы провести выборы одновременно во всей нашей стране. На оккупированных территориях Донбасса уже были двое выборов - фейковых, их результатов мы не признаем. Сейчас мы предлагаем провести одновременно выборы по всей территории, включая оккупированную, - отметил Пристайко, обвинив Петра Порошенко в том, что именно он якобы согласовал "формулу Штайнмайера".

Правда, во времена правления пятого президента и речи не было о воплощении "дорожной карты" от запутинского немца.

Сама суть предложения Штайнмайера заключается в обеспечении российским террористам легализации и попадания в органы власти украинского Донбасса. При этом проводить "выборы" нужно еще до того, как путинские оккупанты покинут захваченную ими же территорию, то есть никакой речи о демократичности и речи быть не может. Кроме того, в формуле прописаны получение особого статуса Донецкой и Луганской областями, а также амнистия для всех участников бандформирований.