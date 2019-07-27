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У Зеленского задумали поменять границы. Как это будет?

Вчера, 22:18
У Зеленского задумали поменять границы. Как это будет? - фото 1
У Зеленского задумали поменять границы. Как это будет?

Команда Зе планирует в будущем провести административную реформу, укрупнив районы и введя институт префектов. Об этом рассказал глава штаба "СН" Александр Корниенко.

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"Реформа предусматривает расширение полномочий власти на местном уровне и, соответственно, уменьшение роли таких элементов, как государственные администрации и замену их на префектуры, которые будут следить за законностью решений местных советов. При такой модели мощный районный уровень не сильно нужен, поэтому речь идет об укрупнении районов, которыми будет заниматься префект", - заявил политик.

В результате реформы планируется сократить количество районов с 490 до 100.

Напомним, украинский парламент увеличил территориальные границы Бахмутского района Донецкой области.

За постановление проголосовали 230 нардепов. Как сообщают СМИ, к упомянутому району присоединили село Гладосовое общей площадью 71,7 гектара. До этого данная территория не контролировалась Украиной. Лишь недавно ее вернули под контроль законной власти.

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