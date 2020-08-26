У Зеленского рассказали о возобновлении водопоставок в Крым

У Зеленского рассказали о возобновлении водопоставок в Крым

Представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич рассказал о перспективах возобновления поставок воды в оккупированный Крым.

Об этом сообщает "РБК Украина".

По словам политика, вопрос водопоставок является единственным, который оккупант не способен решить самостоятельно.

"Воду в Крым до деоккупации подавать нельзя. Это очень значительные рычаги влияния и давления на государство-оккупанта", - сказал Кориневич.

Как уточнил представитель Зеленского, Украина возобновит поставки воды на полуостров лишь в случае деоккупации.

Что было ранее?

25 августа глава украинской делегации в ТКГ Леоиид Кравчук предложил возобновить поставки воды из Украины в оккупированный Крым. На вопрос СМИ, как именно можно обеспечить контроль за частичными водопоставками, Кравчук не смог предоставить удовлетворительного ответа.