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У Зеленского рассказали о возобновлении водопоставок в Крым

11:31
У Зеленского рассказали о возобновлении водопоставок в Крым - фото 1
У Зеленского рассказали о возобновлении водопоставок в Крым

Представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич рассказал о перспективах возобновления поставок воды в оккупированный Крым.

Украина возобновит поставки воды в Крым: Шмыгаль назвал условие

Об этом сообщает "РБК Украина".

По словам политика, вопрос водопоставок является единственным, который оккупант не способен решить самостоятельно.

"Воду в Крым до деоккупации подавать нельзя. Это очень значительные рычаги влияния и давления на государство-оккупанта", - сказал Кориневич.

Как уточнил представитель Зеленского, Украина возобновит поставки воды на полуостров лишь в случае деоккупации.

Что было ранее?

25 августа глава украинской делегации в ТКГ Леоиид Кравчук предложил возобновить поставки воды из Украины в оккупированный Крым. На вопрос СМИ, как именно можно обеспечить контроль за частичными водопоставками, Кравчук не смог предоставить удовлетворительного ответа.

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Владимир Зеленский Офис Президента Крым Оккупация Крыма Новости Украина
РБК Украина
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