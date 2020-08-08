Украина возобновит поставки воды в Крым: Шмыгаль назвал условие

Украина возобновит водоснабжение Крыма: Шмыгаль назвал условие

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал условие возобновления водоснабжения в оккупированный Крым.

Об этом политик рассказал в интервью "Радио Свобода".

По словам главы Кабмина, Украина возобновит поставки воды на полуостров, но при лишь одном условии.

"В случае необходимости обеспечить людей водой, если будет гуманитарная катастрофа. Конечно, Украина угодно, в Крыму или где в другом месте, будет обеспечивать украинцев водой и всем необходимым, медикаментами, едой и так далее. С точки зрения промышленного снабжения, сегодня имеется ряд проблем, начиная от физических ограничений, от того, что Крымский канал перекрыт и уже не одно расследование журналисты в том числе сделали, что невозможно сегодня поставить воду в Крым по существующей инфраструктуре, необходимо вкладывать средства, ремонтировать эту инфраструктуру, завершая тем, что мы не будем поставлять воду оккупантам, оккупационным войскам, для нужд военных баз. Это невозможно", - рассказал Денис Шмыгаль.

Напомним, что…

Население оккупированного полуострова испытывает значительные проблемы с водой. И дальше ситуация будет только ухудшаться.

Что касается вопроса возобновления поставок воды, то среди представителей власти нет однозначной позиции по этому вопросу. Так, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил вернуть воду в оккупированный Крым в обмен на уступки президента РФ Владимира Путина по Донбассу. Слова политика были очень негативно восприняты общественностью. В частности, лидер Меджлиса Рефат Чубаров обвинил "слугу народа" в желании "продать татар за воду".

Позже новоназначенный глава ОПУ Андрей Ермак осудил своего однопартийца, отметив, что это "его личная позиция". Немного погодя искать оправдания начал и сам Арахамия. Испугавшись резонанса, политик заявил, что его "слова были вырваны из контекста"