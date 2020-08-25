Кравчук предложил вернуть воду в оккупированный Крым: Но есть условие

Кравчук предложил вернуть воду в Крым: Но есть условие

Глава украинской делегации в ТКГ Леоиид Кравчук предложил возобновить поставки воды из Украины в оккупированный Крым.

Об этом сообщает "Громадське".

"В Крыму живут украинцы, и если вдруг какая-то гуманитарная катастрофа случится, вдруг, которая связана с водой, то можем дать людям воду", - заявил первый президент.

Как уточнил политик, подача воды должна быть возобновлена лишь для населения оккупированных территорий, а не промышленным предприятиям и военным базам полуострова.

На вопрос, как именно можно обеспечить контроль за частичными водопоставками, Кравчук не смог предоставить удовлетворительного ответа.

Напомним, что…

Население оккупированного полуострова испытывает значительные проблемы с водой. И дальше ситуация будет только ухудшаться.

Что касается вопроса возобновления поставок воды, то среди представителей власти нет однозначной позиции по этому вопросу. Так, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил вернуть воду в оккупированный Крым в обмен на уступки президента РФ Владимира Путина по Донбассу. Слова политика были очень негативно восприняты общественностью. В частности, лидер Меджлиса Рефат Чубаров обвинил "слугу народа" в желании "продать татар за воду".

Позже новоназначенный глава ОПУ Андрей Ермак осудил своего однопартийца, отметив, что это "его личная позиция". Немного погодя искать оправдания начал и сам Арахамия. Испугавшись резонанса, политик заявил, что его "слова были вырваны из контекста"